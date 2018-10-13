مشاركة فاعلة لهيئة الصادرات بالمعرض الزراعي

الرياض-البلاد

اختتمت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” مشاركتها في المعرض التجاري الدولي الـ 37 للزراعة والمياه والصناعات الزراعية “المعرض الزراعي السعودي ” في مدينة الرياض خلال الفترة 27 محرم إلى 1 صفر 1440هـ الموافق 7 إلى 10 أكتوبر 2018م بتنظيم وزارة البيئة والمياه والزراعة .

وجاءت المشاركة بهدف رفع الوعي بالتصدير وتسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في المجال الزراعي وكيفية زيادة حصة المملكة بها،استكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله “الصادرات السعودية” إلى الترويج للمنتج السعودي وزيادة الحصص السوقية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية وذلك ترجمةً لرؤية 2030.

وتضمنت المشاركة تنظيم ورشة عمل بعنوان “التصدير لنمو أعمالك” إذ قدمت نظرة عامة عن التصدير وأهميته في تنمية الأعمال، ونصائح وأدوات مهمة للمصدرين، ودور “الصادرات السعودية” في مساندة المنشآت، إلى جانب محاضرة ” فرص تصدير التمور” سلطت الضوء خلالها على الفرص السوقية العالمية في مجال التمور، وتطوير جاهزية المصدرين المحتملين ورفع الوعي بأهمية التصدير في نمو الأعمال،إضافة إلى تقديم نبذة عن التقارير التفصيلية المتخصصة بقطاع التمور وتصديرها إلى 23 دولة حول العالم.

وأسهمت مشاركة “الصادرات السعودية” بالمعرض في رفع وعي المصدرين بإجراءات التصدير وتطوير جاهزيتهم، وتشجيعهم على الانفتاح على الأسواق العالمية،مما يسهم في تعزيز قيمة صادرات القطاع الزراعي بشكل خاص وصادرات المملكة بشكل عام.

ويعد “المعرض الزراعي السعودي ” الحدث الأكبر في منطقة الخليج والمتخصص في القطاع الزراعي بمشاركة أكثر من 33 دولة حول العالم بحضور عدد من المتخصصين في مجال الزراعة والمهندسين الزراعيين وأصحاب المزارع والتجار والمهتمين بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي.