مشاريع التحلية تضاعف ضخ المياه بالشرقية

الدمام – البلاد

أوضح المدير العام لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن صدور الموافقة السامية على طرح مشروع إنشاء محطتين لتحلية المياه المالحة في كل من “الخبر، والجبيل” بتكلفة تقدر بنحو أربعة مليارات ريال، ستزيد من كميات الضخ لعدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، التي تحظى بمشاريع توسعية في منظومة المياه ويعمل قطاع المياه بالمنطقة الشرقية على تطويرها وتعزيز قدراتها لاستقبال الزيادة في كميات المياه المحلاة وتبلغ تسعة عشر مشروعاً تشمل مدن “الدمام ، الخبر ، الجبيل ، الأحساء ، بقيق ، القطيف”، إضافة إلى ما يتم ضخه من محطة رأس الخير نحو المحافظات الشمالية “حفر الباطن ، النعيرية ، القرية العليا وتوابعها”.

وقال: إن قطاع التوزيع سيعمل جنباً إلى جنب مع قطاع الإنتاج والممثل بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالقطاع الشرقي على كيفية الاستفادة من الإنتاج حال الانتهاء من المشاريع التي تمت الموافقة عليها، الذي يُتوقع دخولها للخدمة منتصف العام 2021م، وسيسهم ـ بمشيئة الله ـ في زيادة كمية المياه المحلاة المخصصة إلى مدن المنطقة الشرقية والارتقاء بخدمات المياه بالمنطقة من خلال زيادة كميات الضخ التي قدر حالياً على عموم المنطقة 1.9 مليون متر مكعب يومياً من جميع محطات التحلية “رأس الخير ، الجبيل، الخفجي، الخبر، مرافق”.

وأكد المهندس المطيري أن قطاع المياه بالمنطقة يعمل حالياً على تأهيل مقاولين عالميين ومحليين لتطوير شبكاتها وبناء خزانات استراتيجية وتمديد خطوط نقل رئيسية وربطها بالمصادر والمنظومة وتطوير شبكات التوزيع، حيث أنهى القطاع عدداً من التصاميم الأولية وتم طرح ستة مشاريع من أصل تسعة عشر مشروعاً.

وبين المهندس المطيري أن الموافقة السامية تأتي امتدادا لما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – وبمتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، والحرص الدؤوب من قبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ووكيل الوزارة لخدمات المياه المهندس محمد أحمد موكلي على خدمات قطاع المياه المقدمة لأهالي المنطقة الشرقية.