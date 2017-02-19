مشاريع عاجلة لتصريف السيول في 29 مدينة

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الرياض – البلاد

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الأمطار التي هطلت مؤخراً على منطقتي عسير و الشرقية وبعض محافظات منطقة الرياض حققت حجمًا مرتفعاً عن المعدل الطبيعي حيث تجاوز في منطقة عسير المقياس العالمي المحدد بـ116 ملم.

وأشارت الوزارة في بيان لها أمس إلى قيام بعض المطورين للمخططات العقارية أثناء أعمال التطوير بالردم والاعتداء على مجاري الأودية والشعاب وإخفاء معالمها، إلى جانب الاعتداءات على الأودية وروافدها سواء بالبناء عليها أو إنشاء المزارع للاستفادة من المياه عند هطول الأمطار.

وأكدت الوزارة حرصها على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول في جميع مناطق المملكة حيث تم البدء في تنفيذ المرحلة العاجلة بتصنيف 29 مدينة على درجة عالية من الخطورة في حال تعرضها للأمطار الغزيرة.