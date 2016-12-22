مشاريع للمياه والصرف الصحي بمحافظة الخبر

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الرياض -واس

وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عقداً مع مكتب الخدمات الهندسية والفنية بتكلفة إجمالية بلغت (11) مليون ريال.

وذلك للإشراف على البنود المؤجلة لاستكمال بقية عقد اتفاقية الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشاريع مرافق وشبكات المياه والصرف الصحي بمحافظة الخبر .

ويأتي تنفيذ الوزارة لهذه المشاريع إنفاذاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة وحرصها على توفير الخدمات للمواطنين في جميع أرجاء المملكة،

إلى جانب التأكيد على استمرار خدمات الوزارة للمواطنين وفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة التزايد السكاني السريع والتوسع العمراني.