مشاهدات مباراة الأهلي وذوب آهن أصفهان

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متابعة – أحمد إلياس

• توافدت رابطة النادي الأهلي مع جماهير عمانية أهلاوية بكثافة في وقت مبكر في ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر؛ لدعم فريقها أمام فريق ذوب آهن أصفهان، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، وحملت تلك الجماهير لافتات ملكية صممتها الجماهير العمانية،

كما قامت رابطة المنادي بتوزيع أطقم الفريق التي تبرع بها رمز الأهلي الأمير خالد بن عبدالله على الجماهير الأهلاوية العمانية لحظة دخولها من بوابات الرئيسية لملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي.

• تغنت جماهير الاهلي قبل المواجهة بأهزوجتها الجديدة والشهيرة (للأهلي جينا من كل مدينة) وسط تفاعل كبير من قبل الجماهير العمانية، التي تفاجأت رابطة الأهلي بحفظهم للأهزوجة، وترديدهم لها دون أخطاء، وطالبت تلك الجماهير من الرابطة بإعادتها عدة مرات للاستمتاع بها .

• كرمت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد المرزوقي وقبل المباراة بعدة ساعات في مقر إقامة بعثة الفريق المشجع العماني إبراهيم الحسني، عاشق الأهلي؛ نتيجة مساعدته في ترتيب الأمور اللوجستية للأهلي وجماهيره، بالإضافة لمساهماته السابقة في تصميم تيفو للمدرج الملكي .

• تنفست جماهير الأهلي الصعداء بعد هدف عمر السومه الثاني، الذي أعلن خلاله فوز فريقه على فريق ذوب آهن اصفهان، وتصدره للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة خاصة بعد طرد اللاعب معتز هوساوي مدافع الفريق؛ ما جعل الجماهير تخشى على فريقها، وقامت جماهير عمان بترديد أهزوجة بلادهم الشهير (وشعاره سيفين والخنجر أهلاوي) احتفالاً بالفوز الأهلاوي .

• لقي لاعب الأهلي السابق عماد الحوسني عاصفة من التشجيع والحماس، وترديد اسمه بمدرجات الأهلي لحظة نزوله أرض الملعب بعد المباراة، وتوجه الحوسني لغرفة ملابس لاعبي الأهلي، وقام بتحيتهم والاحتفال معهم، كما شكر اللاعب عمر السومه الذي قام بتحيته لحظة تسجيله هدف الفوز في شباك ذوب آهن أصفهان، معبراً عن اعتزازه وعشقه للأهلي .

• وصل عدد الحضور الجماهيري ، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر إلى (١٩٠٥٠) مشجعا، جلهم من الجماهير الأهلاوية العمانية التي توافدت من كل محافظات السلطنة؛ للوقوف بجوار الأهلي، وتفاعلت هذه الجماهير مع رابطة الأهلي بكل قوة وحماس، وكانت سببا في رفع الروح المعنوية للاعبي الأهلي .

• احتفل لاعبو الأهلي بحماس وطرب عال مع الفوز أمس، وصدارتهم لمجموعتهم، وكانت الاحتفالات التي قادها اللاعبون هوساوي، وسعيد المولد، وشارك بها الجهاز الفني والإدارة والبعثة، بالاضافة للحوسني، وبعض المرافقين لبعثة النادي بمسقط وخلقت أجواءً احتفاليه وفرحة غابت في الفترة الأخيرة عن الفريق الأهلاوي .