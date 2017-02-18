مشاهدات من الكلاسيكو

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جدة – أحمد إلياس

• قامت الجماهير الأهلاوية بعرض تيفو مميز في مدرجات ( الجوهرة المشعة ) قبل مواجهة فريقها أمام النصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري جميل للمحترفين، وحمل تيفو الجمهور الاهلاوي شعار (للأهلي جينا) لتؤكد تلك الجماهير وفاءها مع فريقها، وتميزها الدائم في عمل العروض المميزة، عندما تكون المناسبة في الجوهرة المشعة .

• قامت إدارة ملعب ( الجوهرة المشعة ) بعرض شعارات للأندية السعودية المشاركة في دوري جميل للمحترفين، عبر اللوحات الكترونية الموجودة بمدرجات الدرجة الثانية، على طول واجهة الملعب، وفي إشارة لترابط الأندية السعودية، والابتعاد عن التعصب الرياضي.

• قام مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بتوزيع بروشورات توضح أهمية المركز الذي يتخذ عنوانا له ( الاعتدال دينٌ وحياة ) ،وعرف الجمهور الحاضر كلاسيكو الأهلي والنصر في دوري جميل للمحترفين بجائزة الأمير خالد الفيصل للاعتدال، والبالغ مجموع جوائزها مليون ريال، مقسمة على المحتوى الإعلامي، والمحتوى المعرفي، والشراكة المجتمعية .

• أبدعت الجماهير النصراوية الحاضرة للمواجهة في إمتاع الحضور في استراحة بين الشوطين، وذلك عبر تشجيعها وحماسها بعدما ألهب هدف اللاعب يحيى الشهري في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حماس المدرج الأصفر فانطلقوا في أفراحهم وأهازيجهم حتى انطلاقة الحصة الثانية من الكلاسيكو .

• عروض مرئية عن إمارة منطقة مكة المكرمة وانجازاتها الحضارية والأمنية وتطرق الفيديو الذي أذيع عبر شاشات ملعب الجوهرة المشعة إلى برنامج (كيف تكون قدوة؟) ولقي الفيديو المعروض على اهتمام وإعجاب الجماهير الرياضية التي حضرت اللقاء .

• غادر اللاعب النصراوي أحمد الفريدي متأثراً بإصابته التي عرض لها في شوط المباراة الثاني ولعب الدوسري بديلاً عنه، وحمل الفريدي عبر سيارة الإسعاف للاطمئنان على وضع الإصابة القوية التي عانى منها الفريدي .

• قامت الجماهير الأهلاوية في الدقيقة (٧٠) بالاحتجاج على قرارات حكم اللقاء البرتغالي آرثر دياس، وتواصلت الاحتجاجات في المدرجات مطالبة بخطأ للسومه حتى الدقيقة (٧٣) عندما قام الحكم دياس بإشهار البطاقة الحمراء في وجه محور ارتكاز الفريق الاهلاوي سعدالأمير؛ إثر اشتراكه مع اللاعب النصراوي محمد السهلاوي لتهب عاصفة من الاحتجاجات من الجماهير الأهلاوي .

بلغ عدد الجماهير الحاضرة (٣٨٣٥٥) مشجعا، لتؤكد جماهير الأهلي أنها الأميز دائماً في الحضور والمتابعة والتشجيع في الملعب.

• رغم احتساب حكم المباراة البرتغالي آرثر دياس خمس دقائق وقتا بدل ضايع وسط حماس وترقب من جماهير الفريقين في الملعب، إلا أن هدف اللاعب نايف هزازي الثاني للنصر من ركلة جزاء، أجهز على المباراة فقامت الجماهير الأهلاوية بعدها بمغادرة ملعب المباراة.

• انطلقت أفراح وأهازيج واحتفالات نصراوية بعد نهاية المباراة من قبل اللاعبين والجهاز الفني والإداري، يتقدمهم رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي، مع جماهير النصر المتواجدة في مدرجات الجوهرة المشعة، وقاد الاحتفالات وبحماسة اللاعب الجديد على الفريق النصراوي الحارس وليد عبدالله الذي تفاعلت معه الجماهير بحماسة عالية وقوية .