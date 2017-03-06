مشاهدات من الكلاسيكو

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• حضرت جماهير فريقي الاتحاد والهلال منذ وقت مبكر إلى ملعب (الجوهرة المشعة) ، وبدأت تلك الجماهير تتوافد منذ الرابعة عصراً، وقدمت جماهير كبيرة من الطائف، ومكة المكرمة، وكان بين الجماهير كبار في السن حضروا مبكراً لدعم فريقهم في الكلاسيكو المثير.

•شهدت الساحات الخارجية لملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية (الجوهرة المشعة) عصر أمس عددا من الفعاليات التي كانت في الملاعب الرديفة من عدة شركات؛ بهدف تسلية جماهير الفريقين وجمعهم لنبذ التعصب، وشهدت هذه الفعاليات الكروية روحا رياضية عالية من جماهير الاتحاد والهلال .

• قامت جماهير نادي الاتحاد بإشعال مدرجات ملعب الجوهرة المشعة بعاصفة من التشجيع والأهازيج العالية لحظة دخول لاعبي فريقها للإحماء قبل انطلاقة المباراة، مما دعا رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن بالتوجه لمدرجات رابطة فريقه ومطالبتهم بالتشجيع على مدى المباراة.

• قام لاعبو الهلال بعقد اجتماع مطول بعد الفراغ من تدريبات الإحماء، وتعاهدوا على الفوز وسط حماس من جماهير الهلال في المدرجات .

• لم يتمالك اللاعب السوري عمر خربين صاحب هدف الفوز لفريقه نفسه لحظة السلام الملكي السعودي، وذرف بالدموع في دكة البدلاء لفريق الهلال، ما جعل اللاعب الخلوق محمد الشلهوب بالتوجه إلى اللاعب وتحيته على مشاعره التي ظهر بها .

• خرجت المباراة عن سيطرة الطاقم التحكيمي السويدي بعد هدف التعادل للهلال والذي كان منعطفا كبيرا للمباراة، وتحول ميدان ملعب الجوهرة لمنظر مشوه حتى نهاية المباراة التي شهدت مشاحنات بين اللاعبين وفوضى جماهيرية .

• استفز اللاعب نواف العابد جماهير فريق الاتحاد بعد هدف الهلال الثالث، ثم حدث اشتباك بالأيدي بين العابد، وأحمد عسيري والعكاشي ما استوجب رجال أمن الملعب بالدخول أرض الملعب وفك الاشتباك ؛ خشية أن تتطور الأحداث المؤسفة أكثر مما وصلت إليه .

• احتفلت جماهير نادي الهلال مع لاعبي فريقها والجهازين الفني والاداري طويلاً بعد نهاية اللقاء، وذلك بوصول فريقها للنقطة (٥٠) في دوري جميل للمحترفين، وقربها من حسم لقب الدوري بعد غياب طوال الخمسة مواسم الماضية ؛ ما جعل فرحة الهلاليين أمس في الجوهرة هستيرية .