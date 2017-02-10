مشاهدات من مباراة الأهلي والقادسية

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جدة – أحمد إلياس

– حقق فريق القادسية انتصارا تاريخيا كبيرا على منافسه فريق الأهلي حامل لقب دوري جميل للمحترفين بأربعة اهداف لهدف وحيد ضمن الجولة الثامنة عشرة لدوري جميل للمحترفين على ملعب إستاد مدينة الأمير بن جلوي الرياضية بالراكة وجاء الفوز القدساوي التاريخي بعد (١٦) مباراة في الدوري لم يحقق القادسية فيها أي فوز على الاهلي منذ عام (٢٠٠٤م) حيث فاز الملكي في (١٣) وتعادل الفريقان ثلاث مرات وبذلك يكون كسر بني قادس التفوق الأهلاوي بفوز كبير وعريض على الأهلي .

– نجح المدرب البرازيلي انجوس وبالتخصص في الحاق الخسارة الثانية له على حساب الأهلي في خلال موسمين ومع فريقين مختلفين فبعد أن كسر انجوس رقم الأهلي التاريخي الموسم الماضي ب(52) مباراة لم يخسر واستطاع ان يهزم الاهلي مع فريقه السابق نجران على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية (الجوهرة المشعة) ولتكون الهزيمة الوحيدة للأهلي الموسم الماضي، عاد انجوس هذا الموسم بهزيمة جروس مجدداً مع القادسية في مباراة كانت مهمة للفريق الاهلاوي في مشوار منافسته للحفاظ على لقبه وفي نفس الجولة 18.

– تزين ملعب إستاد مدينة الأمير بن جلوي الرياضية بالراكة بالجماهير الغفيرة التي حضرت للقاء القادسية أمام الأهلي ووصل الحضور الجماهيري بالراكة إلى رقم (٥٠٠٢) مشجع وحضرت رابطة الاهلي من جدة لمؤازة الفريق رغم البرد الشديد التي كانت عليه اجواء المنطقة الشرقية مساء أمس .

– استطاع نجوم القادسية من فرض سيطرتهم على مجريات المباراة وكان كالعادة بالتخصص أمام الاهلي البرازيلي التون جوزيه هو نقطة التحول في كل احداث المباراة ونجح في تفكيك دفاعات الاهلي وفرض سطوة فريقه الذي اضاع العديد من الأهداف بسبب تحركات التون ودخل المدافع عبدالمحسن فلاته من الخلف واستطاع تسجيل هدفين في تكتيك مميز فرضته فرقة انجوس وحققوا فوزا تاريخيا برباعية وبكل جدارة واستحقاق .

– افتقد الفريق الاهلاوي مساء أمس خدمات حارسه الكبير ياسر المسيليم بعد تعرضه لإنلفونزا حادة وارتفاع بدرجة الحرارة وصلت لتسع وثلاثين درجة مما تسبب غيابه عن اللقاء أمام القادسية ضمن الجولة الثامنة عشر لدوري جميل للمحترفين على ملعب إستاد مدينة الأمير بن جلوي الرياضية بالراكة .

– غادرت الجماهير الاهلاوية وبكثافة بعد الهدف الرابع الذي سجله لاعب القادسية نايف هزازي بشكل سينمائي في شباك حارس الاهلي احمد الرحيلي وسط غضب جماهيري اهلاوي كبير بسبب أداء الفريق فنياً وغياب اللاعبين عن مستواهم الفني ووصفت تلك الجماهير الخسارة التاريخية والقاسية من القادسية والتي وسعت الفارق بينهم ويين منافسهم على الصدارة ،فريق الهلال، بالخسارة الكبيرة و( الفضيحة الكروية ).