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– شهدت مباراة الأهلي والاتفاق لحظات مجنونة في خمس دقائق من زمن الشوط الأول، وانطلقت الإثارة في الدقيقة (٢٠) بعدما سجل المدافع الأهلاوي محمد أمان الهدف الأول لفريقه ليرد الاتفاق سريعاً في الدقيقة (٢٣) بهدف عن طريق هزاع الهزاع ليعود الأهلي ويسجل هدف الترجيح بعدها بدقيقة واحدة عن طريق عمر السومه الهدف، ويعود الملكي في الشوط الثاني لمعاقبة الاتفاق ويستكمل الرباعية .

– استطاع الأهلي تسجيل نسبة أهداف كبيرة هذا الموسم في شباك الاتفاق فحقق ثمانية اهداف في مرمى فارس الدهناء ،ففي الجولة الاولى من منافسات دوري جميل للمحترفين أمطر الملكي شباك فارس الدهناء برباعية ليعود أمس ويسجل رباعية في شباك إتي الشرقية.

– أبدع اللاعب عبد الفتاح عسيري صانع ألعاب الأهلي وما يقدمه من أداء فني عال، وصناعته لهدفين والاستفادة من ركلات الزاوية التي كانت مشكلة في الفريق الاهلاوي ليؤكد للجميع أنه صفقة ناجحة ستخدم الاهلي في السنوات المقبلة وكان عسيري قدم للملكي خلال الصيف الماضي من المنافس التقليدي فريق الاتحاد .

– خرج المدرب السويسري مدرب الاهلي من مأزق الاصابات الذي سيطر على عناصر فريقه قبل مواجهة الاتفاق أمس بالزج باسماء شابة واسماء كانت تحتاج فرصة للمشاركة مثل اللاعب علي عواجي ورائد الغامدي، وقد سجل عواجي هدف الاهلي الثالث مع الدقيقة (٦٠) من عمر اللقاء، وخرج الاهلي منتصراً برباعية كبيرة وكسب حضور الاسماء الشابة لتكون المباراة افضل إعداد لمواجهة الاتحاد الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدور نصف نهائي لمسابقة كأس ولي العهد .

– لا يزال النادي الأهلي متصدراً على عرش أكبر حضور جماهيري هذا الموسم في دوري جميل للمحترفين ويواصل المجانيين حضورهم ومؤازرتهم لفريقهم في ملعب الجوهرة المشعة بجدة وحققت مباراتهم أمس أمام الاتفاق ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين حضورا جماهيريا جيدا براقع ( ١٤٧٤٣ ) متفرجا ليعزز رصيد الأهلي كأفضل فريق في الحضور الجماهيري على ملعبه هذا الموسم .