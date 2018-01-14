مشجع اتحادي يحتفي بطفل آزر العميد رغم مرضه

الرياض ــــ البلاد

أهدى أحد مشجعي فريق الاتحاد الطفل الذي حضر كلاسيكو الهلال والاتحاد رغم مرضه 1000 ريال، بالإضافة لتذكرة سفر لحضور حفل افتتاح كأس العالم2018 في روسيا. والتقطت عدسات المصورين الطفل خلال جلوسه في المدرجات متحملاً آلام المرض؛ من أجل مؤازرة الاتحاد أمام الهلال.

ونشر حساب عبر موقع تويتر يدعي ع-عضو شرف: “أبلغوا هذا العاشق بأن هالمنظر مهما تكلمت عنه أعجز عما أقوله، مبلغ 1000 ريال ودخول ملعب الجوهرة، وتحديداً المنصة الفضية مجاناً حتى نهاية الموسم، مع تذكرة سفر لحضور حفل افتتاح كأس العالم”.

يذكر أن الاتحاد يلاقي الهلال على ملعب الملك فهد الدولي، برسم الجولة 17 من دوري المحترفين السعودي.

ولأول مرة يشهد الكلاسيكو تواجد العائلات في الملاعب السعودية.