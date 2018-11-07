مشروب ينقص الوزن كل يوم

خاص البلاد – نيفين عباس

إنقاص الوزن شهرياً حلم صعب المنال، فما بالك فى مشروب سحرى ينقص وزنك كل يوم!

من الصعب حرق الدهون بمحيط البطن والأرداف، خاصة إذا كان الجسم به ماء أو إنتفاخات مما يجعل الزيادة فى وزنك أمر ملحوظ للجميع

عبر السطور التالية نكشف لكِ عن مشروب سحرى يخلصك من الدهون ويحرق ما يعادل 1 سم يومياً من الجسم

مكونات المشروب عبارة عن مواد طبيعية متوفرة فى المنازل كالجنزبيل والفجل الحار الذى يساعد على رفع نسب الحرق بالجسم

كما أنه مفيد فى الشتاء لنزلات البرد والحماية

كذلك مضاد للأكسدة ويحتوى على معادن وفيتامينات تخلصك من سموم الجسم

فيما يلى مقادير وطريقة تحضير المشروب

2 قطعة فجل أبيض حار

8 حبة ليمون أخضر حامض

قطعة جنزبيل طازج حوالى 3 سم

6 ملعقة كبيرة عسل نحل أبيض

4 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

طريقة تحضير المشروب

قومى بغسل الفجل والجنزبيل وجففيهم

يقشر الجنزبيل والفجل ويقطع

يوضع الجنزبيل والفجل فى الخلاط ويخفق حتى يتجانس

يعصر الليمون ويضاف لهم

تخفق المكونات مرة أخرى حتى تتجانس

ثم يضاف لهم العسل النحل والقرفة الناعمة ويخفق حتى نحصل على مزيج مشابه للعصير

يوضع المزيج فى زجاجة ويحفظ بالثلاجة

تناولى ملعقة صغيرة من المزيج قبل الأكل مرتين فى اليوم قبل العشاء والغذاء

ويمكن أيضاً تناول ملعقة قبل ممارسة الرياضة لرفع نسبة الحرق

إستمرى على تناول المشروب مدة ثلاث أسابيع فقظ وستلاحظين الفرق فى تلك المدة