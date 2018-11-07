مشروعات جديدة في الإيواء السياحي بعسير

أبها- مرعي عسيري

كشف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة عن تجهيز ٣٠ ترخيصا لمشروعات جديدة في منشآت قطاع الإيواء السياحي، ما يؤكد تنامي هذا القطاع، نظير وجود مستثمرين يستعدون للاستثمار فيه.

جاء ذلك في أعقاب جولاته التفقدية على عدد من منشآت الإيواء السياحي في مدينة أبها، بحضور رئيس قسم التراخيص محمد مطاعن، وذلك للتأكد من الاشتراطات السياحية وتقديم الاستشارات والدعم للمستثمرين في القطاع الإيوائي، في إطار عمل الهيئة على رفع مستوى الجودة والخدمات المقدمة للوصول إلى سوق سياحي جاذب للمستثمرين والمواطنين. وأبان العمرة أن عدد الفنادق والشقق الفندقية في عسير يبلغ ٥١٤ ضمن ١٣٦ أنشطة سياحية.

وأشار العمرة إلى دور الهيئة في عسير في القيام ببرامج تدريبية وورش عمل للتعريف بأهم الضوابط والأنظمة التي تؤدي إلى تطوير قطاع الإيواء السياحي والذي يعتبر من أهم أولويات البنية التحتية والتي يهتم بها السائح عند وصوله للمنطقة، مؤكدا على وجود خطط واستراتيجيات رقابية وتطويرية للإيواء السياحي في مختلف محافظات عسير بما يعزز ثقة المستفيدين من خدمات هذا القطاع مشدداً على أهمية الاستثمار في قطاع الإيواء وما يحققه من تجربة استثمارية ناجحة.