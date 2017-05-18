مشروعات في أحد رفيدة بـ 1.4 مليار

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أبها- مرعي عسيري

دشن الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير امس، عدداً من المشروعات التنموية في محافظة أحد رفيدة بتكلفة تجاوزت المليار و400 مليون ريال، وذلك في أولى جولاته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة.

وفور وصول سموه مقر الحفل في مبنى البلدية الجديد، تجول في المعرض المصاحب، الذي اشتمل على عرض لأبرز المشروعات التنموية في المحافظة منها إنشاء مبنى البلدية والخدمات المساندة والمركز الحضاري والساحة الشعبية وإنشاء وتطوير الحدائق العامة والميادين، والأسواق الشعبية والمسالخ، وتحسين مداخل المحافظة وتجميلها،

بالإضافة إلى عدد من المشروعات للطرق والنقل والمياه والكهرباء والصرف الصحي. وفي نهاية الجولة، عقد سمو الأمير منصور بن مقرن اجتماعاً بمديري الإدارات الحكومية، وأعضاء مجلس المنطقة، والمجلس المحلي بالمحافظة، ناقش معهم خلاله عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بتنمية المحافظة بما يضمن توفير مختلف الخدمات لأهاليها.