مشروعات لإفطار 260 ألف صائم في اليمن وسوريا وماينمار

الرياض – واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع إفطار صائم في محافظة تعز يستفيد منه 54 ألف فرد في مديريات المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

ويستهدف المشروع نزلاء المستشفيات من الجرحى والمرضى والعاملين بالطوارئ في المستشفى العسكري والثورة والروضة والتعاون والصفوة والجمهوري ، بالإضافة إلى إقامة مركز إفطار يقدم وجبات جافة يومية لعابري السبيل ومن تقطعت بهم السبل وسوف يستمر التوزيع طيلة أيام الشهر الكريم .

ويأتي ذلك ضمن مشروع إفطار صائم الذي وقعه المركز الأسبوع الماضي ويهدف لتقديم الوجبات لـ 234 ألف شخص في محافظات مأرب وعدن ولحج والضالع وأبين وتعز , وللتخفيف من معاناة أهالي تعز في هذا الشهر الفضيل في ظل الوضع الإنساني الذي تشهده المحافظة بسبب حصارها من قبل الميليشيات الحوثية . من جهة ثانية وقّع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة امس مشروعين مع هيئة الإغاثة الإنسانية IHH التركية لتوفير وجبات إفطار صائم في سوريا وماينمار خلال شهر رمضان المبارك .

وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة في المركز فهد العصيمي في تصريح صحفي عقب التوقيع أن المشروع يقدم الوجبات الغذائية الساخنة والجافة بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك ليستفيد منها أكثر من 184 ألف مستفيد في سوريا وأكثر من 112 ألف مستفيد في ماينمار .

وبين العصيمي أن البرنامج يستهدف في سوريا المخيمات والمناطق المحاصرة في كل من محافظات ادلب وحلب والغووطة ودمشق، وفي ماينمار يستهدف البرنامج المخيمات التي يقطنها الروهينجا التي لا يستطيعون الخروج منها وكذلك في المدن والقرى المتضررة من الأحداث والمهجرين الذين فقدوا ممتلكاتهم . وقال : يأتي ذلك ضمن المشروعات التي يقدمها المركز لكافة الدول المحتاجة والمنكوبة.

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