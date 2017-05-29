العدد 21949 29 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مشروعا إفطار صائم في عرعر

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مشروعا إفطار صائم في عرعر
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عرع- البلاد

نفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في عرعر, مشروع إفطار الصائمين لهذا العام الذي يستهدف نحو 4000 صائم يومياً ، ويقام في 36 موقعاً بمدينة عرعر.

كما أطلقت جمعية ساعد الخيرية بعرعر مشروع “إفطار الصائم ” في مخيمات الجمعية بعرعر بمواقعها الثلاثة حيث أفطر فيها أكثر من 700 صائم في اليوم الأول .
ويهدف المشروعان إلى اغتنام شهر رمضان بالدعوة إلى الله وتنمية روح الأخوة والتكافل وتطبيق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إفطار الصائمين.

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التصنيف: رمضانيات

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