” مشروع جسور ” يعرض طرق الحوار الحضاري لزوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2018

استقبل مشروع جسور للتواصل والحوار الحضاري التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2018 بطرق حديثة ومشوقة للتعريف بثقافة الحوار الهادف ونشرها بين أتباع الأديان والحضارات وترجمتها إلى ممارسات سلوكية يومية للحوار مع الثقافات العالمية في حياة المواطن السعودي

حيث يقدم أدبيات الحوار عبر أدلة إرشادية للمربين والمعلمين والآباء والأمهات وقصص مصورة للأطفال.

ويُعرف المشروع بالأدوات المستخدمة عن طريق مبادرة القيادات الشابة ومشروع سلام للتواصل الحضاري والبرامج التدريبية

لمهارات التواصل الحضاري ومن ضمنها كذلك ” الأدلة ” وهي إصدارات موجة للمربين مع الأبناء ودليل للحوار الناجح مع الحضارات

ودليل للأنشطة التدريبية للأطفال من عمر ٨ إلى ١٥سنة، بالإضافة للتعريف بجانب استخدام القصص المناسبة للأعمار

من ٦ إلى ١٦ سنة, ومفكرة السفر للأطفال من عمر ٦ الى ١٢ سنة لإرشادات السياحة الثقافية

وكذلك بكيفية الحصول على إصدارات ” جسور والاستفادة منها وتوظيفها في الأماكن المختلفة وتواجد شاشة تفاعلية

في الجناح تمكن الزوار من اختبار قدراتهم في الحوار في عدد من المجالات, وإرسال النتائج بشكل فوري عبر رسالة نصية.