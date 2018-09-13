مشروع قانون أميركي لفرض عقوبات على فصائل عراقية تدعمها إيران

يعتزم أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي طرح تشريع من أجل التصدي للنفوذ الإيراني في العراق وذلك وسط مخاوف من هجمات في العراق على يد جماعات يعتبرها المسؤولون الأمريكيون وكلاء لإيران.

ويفرض مشروع القانون عقوبات تتعلق بالإرهاب على الجماعات التي تسيطر عليها إيران ويلزم وزير الخارجية الأميركي بنشر قائمة بالجماعات المسلحة التي تتلقى دعما من الحرس الثوري الإيراني.

ومن بين رعاة القانون أعضاء مجلس الشيوخ ديفيد بيرديو وتيد كروز وماركو روبيو

وتم تقديم مشروع قانون مشابه في مجلس النواب يدعمه النائب الجمهوري تيد بو – بحسب رويترز-.

ولم ترد أنباء عن موعد دراسة التشريع على مستوى لجان الكونجرس وهي عادة الخطوة الأولى في بحث أي مشروع قانون.

وكانت ثلاث قذائف مورتر قد سقطت بعد منتصف ليل يوم الجمعة داخل المنطقة الخضراء الحصينة

في بغداد حيث توجد السفارة الأميركية، وكان هذا أول هجوم من نوعه منذ عدة سنوات في المنطقة الخضراء

التي تضم مباني البرلمان والحكومة وسفارات أجنبية كثيرة.