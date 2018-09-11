مشروع قرار بشأن التدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشئون الداخلية للدول العربية، اجتماعا لها اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة برئاسة معالي وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش ،وذلك لمتابعة ورصد التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدي لها.

وشارك في الاجتماع كل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير و معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري و وزير الخارجية بمملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وأعدت اللجنة مشروع قرار بشأن التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية لرفعه إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته 150 التي ستعقد في وقت لاحق اليوم لإقراره.