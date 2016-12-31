مشروع لتخزين البضائع في الفضاء

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عواصم- وكالات

قدمت شركة أمازون تصورا لمشروع إنشاء مخازن ضخمة في الفضاء مجهزة بأسطول طائرات بدون طيار لتوصيل البضائع إلى عدة مواقع مختارة.

وستحمل بالونات ضخمة المخازن التي ستحلق فوق أماكن تعتقد الشركة أنها ستشهد اقبالا كبيرا على شراء منتجات بعينها.

وتقول أمازون إن المخازن يمكن أن تحلق بالقرب من موقع أحداث رياضية أو مهرجانات يُعتقد أنها ستشهد بيع منتجات غذائية أو هدايا تذكارية. كما يشمل المشروع أيضا سلسلة من عربات الدعم التي ستستخدم لإعادة تخزين البضائع الطائرة.

وجاء في الوثائق الخاصة بالمشروع أن الدمج بين خدمة توصيل البضائع عبر الطائرات بدون طيار والمخازن الطائرة سيؤدي إلى تسريع وتيرة توصيل البضائع بصورة كبيرة مقارنة بالعمليات التي تتم عن طريق المخازن الأرضية.

وأشارت الشركة إلى أن المخازن ستكون على ارتفاع 14 ألف كيلومتر وأن الطائرات لن تستهلك أي طاقة تذكر عند هبوطها لتوصيل البضائع.

ويشمل التصور الذي تقدمت به الشركة مشروعا مفصلا يضم المخازن الطائرة والطائرات بدون طيار بالإضافة إلى بالونات جوية صغيرة مخصصة لنقل الطائرات والعمال والبضائع إلى المخازن الجوية.