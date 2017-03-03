مشكلة جديدة على أبواب الشباب

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

باتت إدارة الشباب على أبواب مشكلة جديدة؛ إذ إنه من المقرر، أن يتم الفصل النهائي في شكوى الإسماعيلي المصري، ضد النادي؛ بشأن المستحقات الباقية من صفقة انتقال لاعبه السابق الغاني جون أنطوي. كان الشباب، قد ضم الغاني أنطوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في 2015، مقابل مليوني دولار، و300 ألف.

وتم الاتفاق بين إداراتي الشباب، والإسماعيلي، على جدولة مستحقات النادي المصري، وهو ما قبلت به إدارة الإسماعيلي، لكن فجأة تقاعست إدارة نادي الشباب عن المضي في تنفيذ الجدولة المتفق عليها. وبدأت اتصالات بين النادي الإسماعيلي، والشباب للمطالبة بالقسط الأخير من الصفقة، وقدره 550 ألف دولار، إلا أن إدارة الشباب، تجاهلت الاتصالات، ما دفع إدارة الإسماعيلي للجوء بشكوى رسمية للفيفا. وأصبحت القضية الآن على طاولة الفيفا، تنتظر القرار الأخير، والذي قد يكون قريبًا، ما يمهد لصدور عقوبات جديدة على النادي، الذي أصبح محاصرًا بالأزمات من كل جانب منذ بداية الموسم الحالي.