مشوار الفريقين في البطولة
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شارك الفريقان في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ 32؛ حيث تمكن الهلال من الفوز على القيصومة بهدفين لواحد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وفي جدة على ملعب الجوهرة، تغلب الأهلي على الشعلة بهدفين مقابل واحد، أما في دور الستة عشر فاستطاع الهلال تجاوز الوحدة بثلاثية لهدفين بمدينة الرياض، وفي الشرقية انتصر الأهلي على القادسية بثلاثة أهداف مقابل واحد، وبعد تأهلهما إلى دور الثمانية، خسر وج في جدة بسداسية نظيفة أمام الأهلي، وودع النصر المسابقة بعد فوز الهلال عليه بهدفين نظيفين، أما في نصف النهائي فتمكن الأهلي من تجاوز الفيصلي بثلاثية نظيفة، فيما فاز الهلال عى التعاون برباعية مقابل ثلاثة. وقد تمكن الأهلي من تسجيل 14 هدفا في المسابقة، واستقبلت شباكه هدفين، فيما استطاع الهلال إحراز 11 هدفا، مقابل 7 في مرماه.
الوسوم:مشوار الفريقين
التصنيف: الرياضة
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