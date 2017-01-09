مصادرة أكثر من 1200 كيلو غرام من المواد الغذائية الفاسدة في الباحة
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صادرت أمانة منطقة الباحة خلال جولاتها الميدانية , أكثر من 1200 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية
وأغلقت 7 محلات ، فيما حررت 20 مخالفة.
وأفاد المتحدث الرسمي بأمانة الباحة المهندس صديق الشيخي أن الكميات المصادرة تقدر بـ 653 كجم
من أصناف الخضار واللحوم والدجاج، إضافة إلى 600 كجم مواد معلبة وأغذية فاسدة تم إتلافها
وأشار إلى أن إغلاق المحلات يعود إلى سوء التخزين للمواد الغذائية والنظافة وتداولها بطريقة غير صحية.
ودعا المهندس الشيخي المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية
أو نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.
الوسوم:الباحة
التصنيف: محليات
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