مصادرة كافتيريات متنقلة وألعاب مخالفة بمكة

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة جولة ميدانية على عدد من الاماكن العامة والمنتزهات وعلى سيارات البيع المتجول والكافتيريات المتنقلة ، تزامنا مع الإجازة الصيفية التي يتزايد خلالها عرض الالعاب والانشطة الترفيهية والمواد الغذائية عن طريق الكافتيريات المتنقلة خاصة في الاماكن العامة ومواقف حجز السيارات .

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية أن البلديه تكثف نشاطها الرقابي في هذه المواقع من خلال إحكام الرقابة على هذه الانشطة ، خاصة في الاماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي يرتادها المتنزهين ، ولضمان سلامة كل ما يعرض فيها . وقد نفذ مراقبي البلدية أمس حملة على مواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع ، وشارك في الحملة كلاً مساعد رئيس قسم الاسواق نايف المالكي ومشرف الفترة المسائية معتز الغامدي والمراقبين وديع ركة وعادل برة واحمد عقيل وفارس الندوي وعبدالإله الخزاعي ، وبمشاركة فرقة من ادارة البحث الجنائي ،

وتم ضبط العديد من المخالفات ومصادرة حوالي (12) من الالعاب التي يتم تأجيرها من قبل المخالفين ، شملت (2) نطنيطة كبيرة و(1) زحليقة هوائية كبيرة و(7) سيارات كهربائية وعدد 2 عربات نقل .