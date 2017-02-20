مصادرة كميات من الأسماك والخضروات في تبوك

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تبــوك ـــ سعـــد الشهـــــراني

صادرت أمانة منطقة تبوك ممثلة في الإدارة العامة للأسواق خلال الشهر الماضي ما يزيد على ١٦٠٠ كجم من الخضروات والفواكه الفاسدة.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان بأن مراقبي إدارة الأسواق وخلال جولاتهم الميدانية الشهر الماضي على السوق المركزي قاموا بضبط ومصادرة ٣٦كجم سمك فاسد وإتلاف ٢٥ لتر زيت قلي غير صالح للاستعمال ..

كما شملت الجولات الرقابية محلات التمور في السوق المركزي وتم ضبط ٥ محلات مخالفة ومصادرة ٣٨٠ كجم من التمور الفاسدة.

وأضاف المهندس الغبان بأن الجولات شملت محلات بيع الفواكه المستوردة وتم ضبط ومصادرة ٨٥٠كجم فواكه فاسدة من ثلاث محلات متخصصة في بيع الفواكه المستوردة.

كما شملت الجولات أيضاً مباسط الخضار والفواكه وتم ضبط ٤٢٠كجم خضروات فاسدة.

وتابع المهندس الغبان بأن الجولات شملت ورش السيارات على طريق المدينة حيث تم إغلاق ٤٤ ورشة لعدم وجود تراخيص بلدية بالإضافة إلى وجود سيارات تالفة ومخلفات أمام تلك الورش.

وبين المهندس الغبان بأنه تم إغلاق جميع المحلات المخالفة وفرض غرامات مالية بحقهم وفق ماجاء في لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.

وفي ختام حديثه دعا المهندس الغبان جميع المواطنين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عما يلاحظونه من مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر هاتف البلاغات ٩٤٠ أو من خلال تطبيق الأمانة للأجهزة الذكية أو من خلال موقع الأمانة الإلكتروني.