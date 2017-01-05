مصادرة لحوم وأسماك تالفة بنكاسة مكة

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

داهمت بلدية المسفلة الفرعية بمكه المكرمة سوق النكاسة الشعبي وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية ممثلة في شرطة البلديات وشعبة الضبط الإداري ، وذلك بعد ظهور عدد من المخالفات الصحية في السوق، ووجود العديد من المخالفين الذين يمارسون بيع المواد الغذائية بشكل عشوائي ، حيث تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والمواد الغذائية الفاسدة .

أوضح ذلك المهندس مصطفى بن علي عيد رئيس بلدية المسفلة الفرعية، وقال: إن البلدية قامت بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المواقع والأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي ، والقيام بالجولات الميدانيه على المواقع التي تكثر فيها المخالفات والعشوائيات ، مشيراً الى أن اللجنة تقوم بمراقبة أوضاع سوق النكاسة أولاً بأول كونه أحد أكبر الأسواق التي يكثر فيها تواجد الجاليات المختلفة ، وبهدف القضاء على مثل هذه المخالفات .

من جانبه قال الأستاذ أحمد الصاعدي رئيس قسم الأسواق ببلدية المسفلة الفرعية: إن البلديه قامت بتجهيز فرق اللجنة وتزويدها بعدد من العمال والمراقبين والسيارات ، وقد أسفرت المداهمة عن مصادرة أكثر من ((20)) طنا من اللحوم والأسماك والخضروات والفواكة غير الصالحة ، والتي بلغت حمولة 10 قلابات كبيرة ، وتم إتلافها وفق الطرق المتبعة ، وأضاف: إن الحملات مستمرة على جميع ألاسواق العشوائية حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكل نهائي .

وأكد أن البلدية لا تألو جهدا في متابعة جميع الأسواق والمحلات الغذائية والتجارية وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين ، و لن نتوانى في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات .