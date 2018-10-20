مصادرة محاصيل زراعية وأسماك فاسدة

السيح- واس

صادرت إدارة الطوارئ في بلدية الخرج كميات كبيرة من الخضروات والمحاصيل الزراعية مجهولة المصدر، وكميات من الربيان والأسماك الفاسدة، خلال حملة مكثفة على الباعة الجائلين في أسواق مدينة السيح .

‏وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري, على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك في مختلف أسواق مدينة السيح، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

‏ ودعا المهندس البكيري, المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الرقابية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدمات بلدية الخرج، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.