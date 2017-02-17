مصادرة وإتلاف (2) طن حلويات بالجموم

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية محافظة الجموم من ضبط معمل للحلويات والمعجنات يقوم بإعداد الكنافة والمعمول والدخن ، في منطقة بئر الغنم شمال مكة المكرمة ، وذلك بعد الاشتباه به ، حيث تبين بعد مداهمته أن الموقع غير مرخص ويُدار من قبل مجموعة من العمالة المخالفة ، يقومون بعمل الحلويات وتغليفها وتعبئتها باستخدام استكرات مزورة بعضها لشركات مشهورة عالمية ، ومن ثم يقومون بتوزيعها على المحلات بالمنطقة .

أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة الجموم الأستاذ فيصل بن حمدان ال مخلص ، وقال ان المراقبين الصحيين بالبلدية وأثناء جولاتهم الميدانية إشتبهوا بسيارة تقوم بتوزيع الحلويات على المحلات التجارية ،

وقاموا بمراقبتها حتي دخولها أحد الاستراحات البعيدة عن انظار السكان ، وتم على الفور تشكيل فريق مكون من : رئيس قسم الرقابة الصحية بدر الشويهي ومندوب الإدارة العامة للمتابعه بالأمانة الأستاذ عمر قطب والمراقبين الصحيين عبدالعزيز السلمي وفهد البشري وبمساندة الدوريات الأمنية بالتنسيق مع مدير شرطة الجموم العقيد سعد البلادي ،

وتمت مداهمة الاستراحة ، حيث وجد بها العديد من المخالفات كونها مكان غير مخصص لإعداد الطعام ، كما أنها تفتقد إلى أبسط الاشتراطات الصحية ومقومات النظافة ، مع تكاثر الحشرات الطائرة ، إضافة إلى أن جميع العمال الموجودين في الاستراحة لا يحملون شهادات صحية ، وقد تمت مصادرة كميات كبيرة من الحلويات والكنافة تقدر بـحوالي(2) طن كانت مجهزة للتوزيع بالأسواق ،

كما تمت مصادرة العديد من الأدوات والمعدات وكذلك مكينة طباعة تواريخ ، وتم حجز السيارة والقبض على العمالة الموجودة والبالغ عددهم (11) عاملا ، وتسليمهم إلى شرطة محافظة الجموم ، وتم إغلاق الموقع واستدعاء صاحبه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .