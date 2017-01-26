مصادرة وإتلاف 30 طن عسل بمكة

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

تمكن مراقبو بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة، من ضبط مستودع مخالف للمواد الغذائية المخزنة بطرق عشوائية، وتم إغلاقه ومصادرة محتوياته .

وقال المهندس خالد بن أحمد بصفر، رئيس بلدية المعابدة الفرعية: إن البلدية تكثف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق يتكون من مدير إدارة الخدمات محمد هزازي، ومدير الإدارة الفنية المهندس أحمد البركاتي، ومساعد مدير إدارة المواد الغذائية بندر اللهيبي والمراقبين الصحيين أحمد بخاري وتركي القرشي ورشاد المنتشري وسند الشريف، ورئيس قسم النظافة عمر الهُذَلِي، ومن إدارة المتابعة عمر عقيل ، ومن خلال الحملات الأسبوعية في نطاق بلدية المعابدة، تم الاشتباه في أحد المواقع ، وبالدخول للموقع تبين وجود معمل ومستودع مخالف وغير مرخص ووجود عدد من العمالة من إحدى الجنسيات العربية بالموقع ، واتضح بأنه مستودع عشوائي لتخزين العسل ،

وهو غير مرخص، ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، ولا تتوفر به شروط التخزين . وقد تم ضبط كميات كبيرة تفوق (3000) كيلو من العسل، مختلف الأنواع، منها غذاء ملكات النحل وعسل أبيض ، وجميعها منتهية الصلاحية ، حيث اتضح بأنهم يقومون بتعبئته بطريقه غير صحية، ووضع استكرات عليه لتوزيعه على الأسواق .وتم على الفور مصادرة جميع الكميات الموجودة ، ومخاطبة مندوبي وزاره التجارة والإدارة العامة للمتابعة بالأمانة لعمل المحاضر اللازمة، وإتلاف جميع الكميات والتحفظ على الموقع بمتابعه مدير عام صحه البيئة شخصيا ، حيث تمت مخاطبة جميع البلديات الفرعية من قبل الإدارة العامة لصحة البيئة، لسحب جميع الكميات الموجودة بالسوق . وتجدر الإشارة الى أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي ضمن خططها لتكثيف الحملات، وتشديد الرقابة والتأكد من بيع وتداول المواد الغذائية بصورة صحية سليمة .