مصادرة 100 رأس من الذبائح مجهولة المصدر بمكة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

ضبط مراقبو بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أثناء جولاتهم سيارة نقل (وانيت) تحمل كمية كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر كانت في طريقها للتوزيع على الأسواق ومحلات الجزارة بالمنطقة . وقام المراقبون بمعاينة حمولة السيارة من اللحوم واتضح بأنها متعفنة من جراء تعرضها لأشعة الشمس والغبار وتم على الفور مصادرة اللحوم التي بلغت كميتها أكثر من (100) رأس من الأغنام المذبوحة والتحفظ على السيارة وسائقها لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه . وقال رئيس البلدية المهندس ممدوح بن محمد عراقي إن البلدية عمدت إلى تكثيف الرقابة من خلال اللجان والفرق الميدانية للتأكد من سلامة المعروضات والمواد الغذائية باستمرار ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية ومنع انتشار الظواهر السلبية.