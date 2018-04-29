مصادرة 50 عربة بيع متجولة في حي النكاسة بمكة المكرمة

ضبطت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة عدد من الباعة الجائلين وصادرت عربات البيع المتجولة، إثر حملة رقابة نفذتها على حي النكاسة الذي يكثىر فيه تواجد بعض الجاليات ويمارسون البيع المتجول بطرق عشوائية ويعرضون المواد الغذائية الفاسدة.

وأوضح رئيس قسم مراقبة الأسواق التجارية ببلدية المسفلة أحمد الصاعدي, أنه تمت مصادرة 50 عربة خضار وفواكه

وكمية من الخضروات والأسماك المعروضة بطرق عشوائية، وجميعها تظهر عليها علامات التلف والفساد

وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم إتلاف المصادرات وفق الطرق المتبعة .

وأفاد أن الحملات مستمرة على جميع الأسواق العشوائية حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكل نهائي.