مصادرة (6) أطنان أغذية في مستودع مخالف

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

تمكنت الفرق الرقابية ببلدية بحرة الفرعية بمكة المكرمة ، من ضبط مطبخ عشوائي داخل مستودع يقوم بطبخ الطعام وتجهيزه ومن ثم توزيعه على مجموعة من أكبر المطاعم في جدة.

أوضح ذلك المهندس رائد الشريف رئيس بلدية بحرة الفرعية ، وقال إن مراقبي البلدية وأثناء جولاتهم الميدانية على المطاعم ، لاحظوا وجود كميات كبيرة من الأطعمة المخزنة في أحد المطاعم في مجمع بن لادن بمنطقة بحرة ، وفي وضع صحي سيء جداً ومخزنة بطريقه عشوائية وغير صحية والموقع غير مؤهل وغير مصرح له بذلك ، وتدنٍ عام في مستوى نظافة الأواني والأدوات المستخدمة وسوء حفظ المواد إضافة إلى وجود عدد من العمال لا يحملون شهادات صحية . وقال إن البلدية شكلت على الفور فريقاً رقابيا يضم كلاً من الأستاذ احمد هدهود مدير إدارة الخدمات والمهندس فهد حريري مدير الإدارة الفنية والأستاذ مهنا الحربي مشرف الفترة المسائية وعدد من المراقبين ، وتمت مداهمة الموقع ومصادرة كافة محتوياته واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق العمال وصاحب المطعم .

وقد بلغت كمية المصادرات اكثر من (٦ طن) مواد غذائية مجهولة المصدر ، شملت (4500) كيلو ملفوف و(210) كيلو رز و(900) كيلو ملفوف مطبوخ و(400) ربطة بقدونس، وتم إغلاق الموقع وإعداد محضر بذلك وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين .

وأكد الشريف بأن ذلك يأتي ضمن خطة البلدية لتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المطاعم والمطابخ والكافتيريات ومحلات المواد الغذائية وتجهيزها ، مشيرا إلى أن مراقبي البلدية يواصلون جهودهم للمحافظة على الإصحاح البيئي ، من خلال القيام بالجولات الميدانية للتأكد من بيع وتداول المواد الغذائية بصورة صحية سليمة ، والقضاء على كافة الظواهر التي تشكل خطرا على الصحة العامة .