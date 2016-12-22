مصادرة 6250 كرتون خضار بالشرقية

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الدمام-حمودالزهراني

صادرت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة في الإدارة العامة للأسواق 6250 كرتون خضراوات وفاكهة في حملة قامت بها على سوق الخضار المركزي في الدمام، استهدفت الباعة الجائلين في السوق، الذين يفترشون الطرقات والممرات.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن “الحملة بدأت منذ ثلاثة أشهر، وهي ضمن برامج الأمانة، وهدفت إلى ملاحقة الباعة الجائلين في السوق المركزي بالدمام، الذين يعملون بدون تصاريح رسمية، ولا يملكون محالا، ويمارسون عملهم في بيع الخضراوات والفواكه في طرقات السوق وممراته المخصصة للمتسوقين”.

وأضاف: “تلقينا عدة شكاوى من تجار السوق بأن الباعة الجائلين يفسدون عليهم تجارتهم، وكذلك يشكلون منظرا غير حضاري، مشيرا الى أنه تم خلال الحملة مصادرة 6250 كرتون خضار وفواكه، تم تسلميها إلى الجمعيات الخيرية للاستفادة منها، إلى جانب مصادرة 220 عربة تسوق، كان الباعة الجائلون المخالفون يستخدمونها في عملهم، ورفع حوالي ٥٠ سيارة وشاحنه مهملة داخل السوق.