مصادرة 66 طن من الدجاج واللحوم الفاسدة بمشعر مزدلفة

تلقى جهاز الطوارئ بأمانة العاصمة المقدسة اليوم بلاغاً عاجلاً في تمام الساعة (11) صباحاً يفيد عن وجود مواد غذائية تالفة بأحد مطابخ الإعاشة الموجودة بمنطقة مزدلفة ، وفوراً توجهت فرق المتابعة الميدانية بمركز خدمات جنوب مزدلفة للكشف والتحقق من الموقع .

وبين رئيس مركز خدمات جنوب مزدلفة ياسر زرد بأنه تم العثور على كميات كبيرة من اللحوم والدجاج تقدر ب (66) طن و (200) كيلو جرام من المواد الغذائية المتنوعة ، حيث تظهر عليها علامات التلف والفساد وذلك لتغير خواصها الطبيعية ، وقال أنه تمت مصادرة جميع المواد الغذائية التالفة والتخلص منها بالطرق الصحية الآمنة.