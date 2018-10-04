مصادر (البلاد): بطاقة مؤقتة للاعب أوغستو

جدة – محمد صالح

واصلت إدارة نادي باهيا البرازيلي تعطيل استفادة فريق الوحدة من خدمات المحترف البرازيلي ريغيز أوغستو سلمازو، الذي لا زال مصيره معلقا، حيث لم تقم إدارة باهيا بإرسال البطاقة الدولية الخاصة به؛ لكي تمنحه فرصة المشاركة بصورة رسمية مع “الفرسان” خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ورغم تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” إلا أن باهيا لم يبد أي اهتمام، لا لنادي الوحدة ولا حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشارت مصادر مطلعة لـ”البلاد” عن ارفاق الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً رسمياً لاتحاد القدم لكي يتم ايجاد حل آخر، أو استخراج بطاقة “مؤقتة” تسمح له المشاركة مع الفريق خلال الجولات القادمة.

من جانبه أبدى المدير الفني للوحدة فابيو كاريلي سعادته الكبيرة بعد أن أكدت الفحوصات الطبية الأخيرة جاهزية التركي المحترف إيمري كولاك للمشاركة في مباراة فريق القادسية بعد غد (السبت) ضمن ختام الجولة 5 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانب آخر أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة حاتم خيمي التحدي في نزال بطولة البلوت، وذلك من خلال بثه تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: يا أهل البلوت جايكم فريق ناري أنا ونجم البلوت الأول عبدالله خوقير جهزوا نفسكم، خاصة اللي في بالي، الحمد لله البلوت ما فيه بلنتيات.