العدد 21938 18 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مصادر لـ(البلاد): مقترح استحداث وظيفة محققة نسائية على طاولة الشورى الأسبوع المقبل

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مصادر لـ(البلاد): مقترح استحداث وظيفة محققة نسائية على طاولة الشورى الأسبوع المقبل
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جدة: عادل بابكير

كشف مصدر موثوق لـ”البلاد” عن تبني اللجنة القضائية بمجلس الشورى توصيات لاستحداث وظيفة محققة نسائية بهيئة التحقيق والادعاء العام  وتوظيف المخرجات من كليات الحقوق بها .

وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستطرح الأسبوع المقبل المقترح على مجلس الشورى للتصويت بعد الاستماع للجنة حولها .

وقال المصدر ان القرار يهدف إلى تعزيز نوع من الخصوصية للمتهمات أثناء التحقيق خاصة وأنهن لا يستطعن الافصاح أمام الرجال في بعض القضايا خاصة التي تنتمي تحت دوائر العرض والأخلاق .

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التصنيف: محليات

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