مصادر لـ(البلاد): مقترح استحداث وظيفة محققة نسائية على طاولة الشورى الأسبوع المقبل
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جدة: عادل بابكير
كشف مصدر موثوق لـ”البلاد” عن تبني اللجنة القضائية بمجلس الشورى توصيات لاستحداث وظيفة محققة نسائية بهيئة التحقيق والادعاء العام وتوظيف المخرجات من كليات الحقوق بها .
وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستطرح الأسبوع المقبل المقترح على مجلس الشورى للتصويت بعد الاستماع للجنة حولها .
وقال المصدر ان القرار يهدف إلى تعزيز نوع من الخصوصية للمتهمات أثناء التحقيق خاصة وأنهن لا يستطعن الافصاح أمام الرجال في بعض القضايا خاصة التي تنتمي تحت دوائر العرض والأخلاق .
الوسوم:مجلس الشورى, محققة نسائية
التصنيف: محليات
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