مصادر: تعيين شركة أمريكية مستشارا لمشروع (القدية)

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الرياض ــ وكالات

كشفت مصادر مطلعة اختار صندوق الاستثمارات العامة لشركة بوز آلن هاملتون Booz Allen Hamilton الامريكية مستشارا رئيسي لمشروع (القدية) .

ووفقا للمصادر “مال” ستقوم شركة بوز آلن هاملتون بجميع اعمال الاستشارات وترتيب وتنظيم المشروع الذي يعد معلما حضاريا بارزا ومركزا لتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل الترفيهية والرياضية والثقافية والاجتماعية في المملكة، حيث ستشرف الشركة الامريكية على الشركات العالمية التي سيتم اختيارها لعمل التصميمات النهائية للمشروع ووضع الترتيبات النهائية ودراسات الجدوى الاستثمارية والترتيبات المالية.

يشار الى ان شركة بوز آلن هاملتون يقع مقرها في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، وتاسست في العام 1914، وتعمل في مجال الاستشارات الادارية، والمقاولات الحكومية. وتسعى الشركة الى توسيع عملياتها في شمال افريقيا والشرق الأوسط مع خطط اولية للتوسع في الكويت وعمان وقطر والامارات، وفي البحرين والسعودية.

وتعمل الشركة ايضا في مجال الاستثمار في أمن المعلومات، التحليل، والحلول الرقمية، الهندسة والعلوم، والاستشارات.

ويتوقع ان يسهم المشروع في زيادة اجمالي الناتج المحلي بنحو 19 مليار ريال بحلول 2030، فيما يقدر مساهمته في الناتج المحلي خلال المرحلة الاولى عام 2022 بنحو 13 مليار ريال.

وسيخلق المشروع 70 ألف وظيفة بحلول 2030 ويتوقع ان يسهم في توفير 41 ألف وظيفة في المرحلة الاولى بحلول 2022. كما سيسهم في نقل وتوطين المعرفة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.

وذكرت المصادر أنه سيتم ربط مشروع القدية عبر شبكة مترو الرياض كاحد الطرق لتسهيل الوصول للمشروع، فيما تقدر تكلفة بنيته التحتية – والحديث لازال للمصادر – بـ 10 مليار ريال نتيجة التجهيزات الضخمة التي سيتم تنفيذها في ارض المشروع، ويتوقع ان يسهم في ان تصبح العاصمة الرياض واحدة من ضمن أفضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم.