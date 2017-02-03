مصادر: عقوبات أمريكية جديدة متوقعة على كيانات إيرانية

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واشنطن (رويترز) –

قالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الكيانات الإيرانية يوم الجمعة .

ردا على تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها طهران مؤخرا.

لكنها أوضحت أنها ستطبق بطريقة لا تنتهك الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه إن الإدارة الأمريكية ستفرض عقوبات على نحو ثمانية كيانات إيرانية أو “تدرجها” في قائمة الأنشطة المرتبطة بالإرهاب.

ونحو 17 في أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية طبقا لأمر تنفيذي أمريكي.

ورفض المصدر الكشف عن أسماء الكيانات الإيرانية