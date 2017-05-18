العدد 21938 18 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مصادر: 10 اتفاقيات بين ارامكو وشركات امريكية

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مصادر: 10 اتفاقيات بين ارامكو وشركات امريكية
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جدة ــ وكالات

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولهم، ان ارامكو السعودية تخطط لتوقيع اتفاقيات مع عشر شركات على الأقل، منها General Electric Co وSchlumberger Ltd وHalliburton Co عند زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة .

وقالت المصادر ان اتفاقيات أرامكو ستساعد الشركة على تحقيق هدفها في تاجير ما يقارب 70% من معداتها وخدماتها النفطية من السوق السعودي المحلي بحلول عام 2021.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستفتح الشركات الأجنبية المزيد من مصانعها في المملكة، ما يساعد على تدريب المزيد من القوى العاملة السعودية.

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التصنيف: اقتصاد

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