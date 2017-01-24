مصاعب قانونية تلاحق ترامب..واتهامه بخرق الدستور

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واشنطن- وكالات

بدأت المصاعب القانونية بمطاردة الرئيس دونالد ترامب في أسبوعه الأول بالسلطة، إذ كشفت منظمة حقوقية تراقب الالتزام بالمعايير الأخلاقية وبالشفافية المهنية عن قرارها ملاحقة ترامب بدعوة قضائية تتهمه فيها بخرق الدستور والحصول على منافع من حكومات أجنبية،

وذلك بسبب استمرار نشاطاته التجارية في الكثير من دول العالم. المنظمة التي تحمل اسم “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن”

والمعروفة اختصارا باسم CREW، قالت في الدعوى المقدمة منها إن ترامب انتهك البند الدستوري المتعلق بالمستحقات المالية للرئيس الأمريكي من خلال قبول تحويلات مالية ومنافع من حكومات أجنبية قبل نيل موافقة الكونجرس على ذلك.