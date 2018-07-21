مصرع أربعة قيادات ميدانية حوثية في غارة ‏شرق صنعاء

قُتل وأصيب العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بينهم قيادات ميدانية بارزة بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت اجتماعاً لهم في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر ميدانية ” إن الغارات استهدفت اجتماعاً للمليشيا الحوثية في وادي لصف بمديرية نهم”، طبقاً لما أورده موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني.
وأسفرت الغارات عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم أربعة قيادات ميدانية ينتمون لمحافظة صعدة، من ضمنهم القيادي في المليشيا المدعو ياسر عبد الله عامر.