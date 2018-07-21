مصرع أربعة قيادات ميدانية حوثية في غارة ‏شرق صنعاء

قُتل وأصيب العشرات من عناصر مليشيا الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران، بينهم قيادات ميدانية بارزة بغارات جوية ‏لمقاتلات التحالف العربي استهدفت اجتماعاً لهم في ‏مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.‏

وقالت مصادر ميدانية ” إن الغارات استهدفت ‏اجتماعاً للمليشيا الحوثية في وادي لصف بمديرية ‏نهم”، طبقاً لما أورده موقع “سبتمبر نت” التابع ‏للجيش اليمني.‏

وأسفرت الغارات عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر ‏مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم أربعة قيادات ‏ميدانية ينتمون لمحافظة صعدة، من ضمنهم ‏القيادي في المليشيا المدعو ياسر عبد الله عامر.‏