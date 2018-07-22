مصرع امرأة بحادثة احتجاز رهائن بلوس أنجلوس

لقيت امرأة مصرعها في أحد المتاجر بمدينة لوس انجلوس الأمريكية يوم السبت خلال حادثة احتجاز رهائن استمرت ساعات بين رجل مسلح والشرطة.

وأفادت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية أن المشتبه به في أواخر فترة المراهقة، كان قد قتل

في وقت سابق جدته وشابة قبل أن يهرب في سيارة جدته التي تحطمت خارج المتجر.

وذكر قسم شرطة لوس أنجلوس أن المشتبه به أطلق عدة طلقات على ضباط كانوا يلاحقونه قبل أن يدخل إلى المتجر

حيث حصن نفسه.

وأوضح مسؤول بالشرطة “بعد ذلك شرع في احتجاز العديد من الضحايا رهائن داخل الموقع

وفي وقت لاحق خرج من الموقع وتم احتجازه”.