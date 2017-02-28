مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

شارك عبر واتساب

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان أخران بجروح خطرة اليوم إثر تحطم طائرة في حي سكني في مدينة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأفادت وكالة الطيران الفدرالية الأمريكية أن الطائرة من طراز (سيسنا 310 ).

كانت في طريقها من لوس أنجلس إلى سان هوزيه.

مشيرة إلى أن جميع الضحايا كانوا على متن الطائرة، بالإضافة إلى تضرر منزلين.

وذكر المتحدث باسم وكالة الطيران الفدرالية إيان غريغر في بيان:

أن الطائرة تحطمت في ظروف غير معروفة حتى الآن.

وقامت سلطات الإنقاذ في ريفرسيد بإجلاء سكان 20 منزلاً بالمجمع السكني الذي وقع فيه الحادث إلى مأوى لإخماد الحريق والبحث عن بقايا حطام الطائرة في المنطقة.