مصرع (7) أشخاص بانفجار عنيف في مدينة لاهور الباكستانية
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لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من عشرين بجروح جراء انفجار عنيف وقع اليوم في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني .
وأوضح وزير القانون في حكومة إقليم البنجاب رانا ثناء الله في تصريح صحفي أن الانفجار كان عنيفاً جداً
ووقع بالقرب من مبنى تحت الإنشاء بأحد الأحياء الراقية في لاهور .
وأضاف أن قوات الأمن والجيش طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة
مشيراً إلى أنه لم يتضح على الفور سبب الانفجار
حيث تجري وحدة إزالة المتفجرات عملية جمع الأدلة لتحديد نوع الانفجار .
التصنيف: دولية
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