دولية

مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي في كمين بمديرية الملاجم

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time12 / محرم / 1440 هـ      24 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم في كمين محكم نفذه الجيش الوطني اليمني في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكر مصدر ميداني في تصريح لموقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش استدرجت عناصر من المليشيا كانت تحاول سحب جثث قتلى من عناصرها سقطوا خلال معركة سابقة مع الجيش في جبل الحمراء جنوبي منطقة إعشار بمديرية الملاجم.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش اليمني باغتت عناصر المليشيا بهجوم مفاجئ، تكبدت على إثره الأخيرة عدد من القتلى والجرحى في صفوفها، فيما لاذ بقية عناصرها بالفرار.

ibrahim

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