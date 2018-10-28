مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

لقي 72 من ميليشيات الحوثيين الموالية لإيران مصرعهم في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني وغارات التحالف العربي في محافظة الحديدة، وذلك خلال الساعات الـ 48 الماضية.

ونقلت ميليشيات الحوثي 40 قتيلاً إلى مستشفى العلفي وسط مدينة الحديدة، في حين نقلت 32 قتيلاً إلى مستشفى باجل الحكومي

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد تركزت المعارك في الأطراف الجنوبية للمدينة وقرب حي الربصة وامتدت شرقاً في أطراف منطقة كليو 16، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع عسكرية شرق مدينة الحديدة ومنطقة الكثيب والجبانة.

من جانب آخر، لقى 15 مسلحاً من ميليشيات الحوثي الانقلابية حتفهم، فيما أُصيب آخرون في هجومٍ لقوات الجيش الوطني اليمني في محافظة صعدة التي تعد المعقل الرئيس للحوثيين.

وقالت إن قوات الجيش الوطني شنّت هجوماً مباغتاً على مواقع ميليشيات الحوثي بعقبة مران، في أعقاب محاولة الأخيرة شن هجوم من ثلاثة اتجاهات، مستخدمة أكثر من عشرين عربة قتالية وعشرات الدرّاجات النارية.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى التصدّي للهجوم، وشن هجوم عكسي أدّى إلى تدمير عديد من العربات والآليات التابعة للحوثيين.