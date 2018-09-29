دولية

بغارة لمقاتلات التحالف

مصرع قائد التدخل السريع لمليشيا الحوثي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / محرم / 1440 هـ      29 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
لقي قائد التدخل السريع لمليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة الحديدة مصرعه في غارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد بيان بثه المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني الشرعي مقتل قائد التدخل السريع للإنقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران محمد ناجي بدير ويحمل رتبة نقيب بغارة جوية لطيران التحالف لدعم الشرعية في اليمن, مبينًا أن البدير قتل مع عدد من فريقه في الغارة التي تم تنفيذها بعد ترصد وتتبع لحركته.

وخسرت مليشيا الحوثي الإنقلابية ومنذ الأربعاء الماضي عددًا من قيادييها الميدانيين منهم قائد النخبة المقدم علي أحمد المعوضي ومبخوت صالح سلامة مساعد قائد الأمن المركزي في صنعاء وقائد التدخل السريع النقيب علي محمد ناجي بدير والنقيب خماش مهدي الادبعي وهو مسوؤل في الحشد بمحافظة حجه.

ibrahim

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