مصرع قائد القوات الخاصة الموالية للمخلوع

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عدن – واس

لقي قائد القوات الخاصة الإنقلابية في اليمن الموالية للمخلوع صالح مصرعه في غارة لطيران ‏التحالف العربي.‏

وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح نقله موقع / 26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية ‏أن العقيد حسين فرحان الدولة لقي مصرعه بغارة جوية في الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وأشار المصدر إلى أن مقتل العقيد الدولة يعد خسارة وضربة قاضية للإنقلابيين حيث كان من ‏أخطر القيادات الميدانية للمليشيا،

مبيناً أن الدولة تحمل مسؤولية قيادة القوات الخاصة ‏للإنقلابيين بعد مصرع اللواء حسن الملصي القائد السابق للمليشيا في غارة مماثلة على الحدود ‏أواخر سبتمبر