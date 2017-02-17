مصرع قائد القوات الخاصة الموالية للمخلوع
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عدن – واس
لقي قائد القوات الخاصة الإنقلابية في اليمن الموالية للمخلوع صالح مصرعه في غارة لطيران التحالف العربي.
وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح نقله موقع / 26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن العقيد حسين فرحان الدولة لقي مصرعه بغارة جوية في الحدود مع المملكة العربية السعودية.
وأشار المصدر إلى أن مقتل العقيد الدولة يعد خسارة وضربة قاضية للإنقلابيين حيث كان من أخطر القيادات الميدانية للمليشيا،
مبيناً أن الدولة تحمل مسؤولية قيادة القوات الخاصة للإنقلابيين بعد مصرع اللواء حسن الملصي القائد السابق للمليشيا في غارة مماثلة على الحدود أواخر سبتمبر
الوسوم:القوات الخاصة, اليمن
التصنيف: محليات
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