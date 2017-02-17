العدد 21848 17 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

مصرع قائد القوات الخاصة الموالية للمخلوع

0 تعليق 1 مشاهدة
مصرع قائد القوات الخاصة الموالية للمخلوع
شارك عبر واتساب

عدن – واس

لقي قائد القوات الخاصة الإنقلابية في اليمن الموالية للمخلوع صالح مصرعه في غارة لطيران ‏التحالف العربي.‏

وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح نقله موقع / 26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية ‏أن العقيد حسين فرحان الدولة لقي مصرعه بغارة جوية في الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وأشار المصدر إلى أن مقتل العقيد الدولة يعد خسارة وضربة قاضية للإنقلابيين حيث كان من ‏أخطر القيادات الميدانية للمليشيا،

مبيناً أن الدولة تحمل مسؤولية قيادة القوات الخاصة ‏للإنقلابيين بعد مصرع اللواء حسن الملصي القائد السابق للمليشيا في غارة مماثلة على الحدود ‏أواخر سبتمبر

الوسوم:,

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق