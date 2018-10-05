دولية

مصرع ما لا يقل عن 17 عنصرا من المليشيا الحوثي في البيضاء

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time23 / محرم / 1440 هـ       5 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
لقي ما لا يقل عن 17 عنصراً من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية مقتلهم في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وأكد مصدر عسكري مصرع ما لا يقل عن 17 عنصرا من المليشيا أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في مناطق اليسبل ومخابئ القردعي بجبهة قانية فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار باتجاه منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمالي البيضاء.

وذكر المصدر في تصريح لموقع ” سبتمبر نت ” التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش استعادت عربة ومجموعة من الأسلحة التي نهبتها مليشيات الحوثي الانقلابية من معسكرات الجيش.

ibrahim

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