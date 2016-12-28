مصرع متسلق جبال إثر سقوطه من قمة جبال الألب الجنوبية في نيوزيلندا

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قالت شرطة نيوزيلندا أن أحد متسلقي الجبال سقط من ارتفاع يبلغ مئات الامتار ليلقى حتفه اليوم الاربعاء في جبل “أسبيرينج” في جبال الالب الجنوبية في نيوزيلندا.

وأضافت الشرطة أن الرجل، الذي يعتقد أنه سائح، سقط من سلسلة جبلية في شمال غرب البلاد

وهي المسار الاكثر شيوعا للتسلق نحو قمة الجبل، الذي يبلغ ارتفاعها ثلاثة آلاف متر.

وقالت صحيفة “نيوزيلندا هيرالد” إن متسلق الجبال هو رجل تشيكي في العشرينيات من عمره.

غير أن الشرطة لم تؤكد هوية الرجل بعد.

وبعد ثلاث ساعات من سقوطه تمكن رجال الإنقاذ من تحديد مكانه وانتشال جثته .

وقال منسق عمليات الانقاذ، سيرجنت أرون نيكلسون إن وفاة متسلق الجبال تعد مأساة.

وأضاف نيكلسون “البداية المزدحمة للغاية لموسم الصيف في الهواء الطلق هي تذكرة واقعية للمخاطر المرتبطة بتسلق الجبال”.