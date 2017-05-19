العدد 21939 19 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مصرع وإصابة 26 معتمرا جنوب حائل

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مصرع وإصابة 26 معتمرا جنوب حائل
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حائل ــ البلاد
قتل ستة معتمرين وأصيب 20 آخرون جراء تصادم حافلة كانت تلقهم بـ”دينا” بالقرب من أم روشن جنوب الحليفة “230 كلم جنوب حائل”.
وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية والصحية من محافظة الحائط ومدينة الحليفة، الحادث وقام الدفاع المدني بالحائط في فصل الشاحنة عن الحافلة بعد التصاقهما من قوة الارتطام .وقد تم نقل المتوفين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الحائط، ونقل المصابين إلى مستشفى الحائط، ومن ثم إلى مستشفى الملك خالد بحائل.

التصنيف: الأخيرة

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