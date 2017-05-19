مصرع وإصابة 26 معتمرا جنوب حائل

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حائل ــ البلاد

قتل ستة معتمرين وأصيب 20 آخرون جراء تصادم حافلة كانت تلقهم بـ”دينا” بالقرب من أم روشن جنوب الحليفة “230 كلم جنوب حائل”.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية والصحية من محافظة الحائط ومدينة الحليفة، الحادث وقام الدفاع المدني بالحائط في فصل الشاحنة عن الحافلة بعد التصاقهما من قوة الارتطام .وقد تم نقل المتوفين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الحائط، ونقل المصابين إلى مستشفى الحائط، ومن ثم إلى مستشفى الملك خالد بحائل.